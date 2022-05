சினிமாவாகிறது முதல்வர் ஸ்டாலினின் வாழ்க்கை... ஹீரோ யாரு தெரியுமா ?

சென்னை : தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்க்கையை விரைவில் சினிமாவாக எடுப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருவதாகவும், அதில் யார் நடிக்க போகிறார் என்ற விபரத்தையும் முக்கிய பிரபலம் வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் பயோபிக் வருகை அதிகரித்து வருகிறது. முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கை தலைவி என்ற பெயரில் சமீபத்தில் படமாக்கப்பட்டது. ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கையை பலரும் ஒரே சமயத்தில் சினிமாவாக எடுத்தனர். எம்ஜிஆர், பெரியார், காமராஜர், பாரதியார் என பலரின் வாழ்க்கையும் சினிமாவாக எடுக்கப்பட்டு விட்டது.

After watching Don movie, Udhayanidhi Stalin shared his review, My father character and Samuthirakani character was same from the movie. My father is a big cinema lover. But he refused me on becoming filmmaker. Sources said that CM M.K.Stalin's biopic to begins soon with Samuthirakani.