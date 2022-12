சென்னையின் ஹாட் ஸ்பாட்டில் பிரம்மாண்ட வீடு வாங்கிய காமெடி நடிகர்... விலை எவ்ளோன்னு தெரியுமா?

சென்னை: சின்ன திரையில் இருந்து திரையுலகில் அடியெடுத்து வைத்தவர் நடிகர் சந்தானம்.

விஜய் டிவியின் லொள்ளு சபா நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான சந்தானம், தற்போது கோலிவுட்டின் டாப் காமெடி நடிகர்.

தற்போது ஹீரோவாக மட்டுமே நடித்து வரும் சந்தானம், கொஞ்சம் ஆடம்பர பிரியர் என்பது பலருக்கும் தெரியாதது.

இந்நிலையில், சென்னையின் ஹாட்ஸ்பாட்டில் தான் நினைத்தபடி பிரம்மாண்டமான வீடு ஒன்றை வாங்கியுள்ளாராம் சந்தானம்.

Santhanam is a leading comedy actor in Tamil. It is reported that he has bought a huge house in Boise Garden area of Chennai. It is noted that Rajini, Dhanush, Jayam Ravi, and Vijay Antony have already bought houses in Boise Garden.