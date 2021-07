KPY பாலாவை காதலிக்கிறாரா இந்த குக் வித் கோமாளி பிரபலம்.. அவரே சொன்ன பதிலை பாருங்க!

சென்னை: கலக்கப் போவது யாரு நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான பாலாவை குக் வித் கோமாளி பிரபலம் காதலிப்பதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

குக் வித் கோமாளி சீசன் 2வில் கோமாளியாக கலந்து கொண்டு கலக்கியவர் பாலா.

அந்த ஷோவில் வைல்டு கார்டு என்ட்ரியாக வந்த ரித்திகாவுக்கும் கேபிஒய் பாலாவுக்கும் காதலா? என்கிற கேள்விக்கு ரித்திகாவே பதில் அளித்துள்ளார்.

English summary

Rithika finally opens about latest love gossip with KPY Bala. In her recent instagram live she replies Bala is my friend only and no love between us to her fans.