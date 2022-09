குக் வித் கோமாளி புகழ் திருமணத்தில்.. கையை பிடித்துக் கொண்டு விடாத சசிகுமார்.. டிரெண்டாகும் பிக்ஸ்!

சென்னை: விஜய் டிவியின் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் புகழ்.

அதன் பின்னர் காமெடி நடிகராக வலிமை, எதற்கும் துணிந்தவன், சபாபதி உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், புகழுக்கும் அவரது நீண்ட நாள் காதலியான பென்ஸியாவுக்கும் இன்று எளிமையான முறையில் விநாயகர் கோயிலில் திருமணம் நடைபெற்றது. சசிகுமார், சமுத்திரகனி உள்ளிட்ட சில சினிமா பிரபலங்கள் மட்டுமே அதில் கலந்து கொண்டனர்.

Cook with Comali Pugazh Marriage: Tamil Cinema Celebrities like Samuthirakani and Sasikumar and few others attends Cook with Comali Pugazh Marriage today. Fans and Celebrities pours wishes to Pugazh in social media.