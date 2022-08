என்னை மன்னிச்சிடுங்க ஷங்கர் சார்.. அதிதி எனக்கு தங்கச்சி மாதிரி.. அந்தர் பல்டி அடித்த கூல் சுரேஷ்!

சென்னை: தியேட்டரில் விருமன் படத்தை பார்த்து முடித்து விட்டு இயக்குநர் ஷங்கரிடமே வீடியோ மூலம் அவரது மகள் அதிதி ஷங்கருக்கு காதல் சொன்ன கூல் சுரேஷின் நிலைமை தற்போது காதல் பட கிளைமேக்ஸில் வரும் பரத்தின் நிலைமை போல மாறிவிட்டது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநரான ஷங்கரின் இரண்டாவது மகள் நடிகர் கார்த்தி நடிப்பில் வெளியாகி உள்ள விருமன் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகி உள்ளார்.

அதிதி ஷங்கர் தான் என்னுடைய காதலி என்று தியேட்டரில் கூல் சுரேஷ் பண்ண காமெடி எல்லை மீறிய நிலையில், எங்கே வாங்கிக் கட்டிக் கொண்டார் என தெரியவில்லை இப்படி அந்தர் பல்டி அடித்து விட்டார்.

செகண்ட் ஹனிமூன் போன விக்னேஷ் -நயன்... கணவருக்காக நயன்தாரா செய்த வேலையை பாருங்க!

English summary

Comedy actor Cool Suresh says sorry to Director Shankar for proposing his daughter Aditi Shankar. Also he said Aditi Shankar is his sister only in his latest apology audio shocks fans.