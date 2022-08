தி லெஜண்ட் பட ஹீரோயினை லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கிய கிரிக்கெட் வீரர்.. எல்லாம் அந்த மேட்டர் தான்!

சென்னை: தி லெஜண்ட் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் பாலிவுட் நடிகை ஊர்வசி ரவுத்தேலா.

இவர் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் கிரிக்கெட் வீரர் ஒருவரை பற்றி பேசியது சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத் தீயாக பரவியது.

பலரும், அது கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பந்த் தான் என போட்டு உடைத்த நிலையில், ரிஷப் பண்ட் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அந்த நடிகையை விளாசி உள்ளார்.

English summary

Indian Cricketer Rishabh Pant takes a dig at The Legend actress Urvashi Rautela for her recent interview. He posted ‘It’s funny how people lie in interviews just for some meagre popularity’ in his instagram.