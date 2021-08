சரியா சொல்லுங்க...தலைவர் 169 ஐ இயக்குறீங்களா ? இல்லையா ?...குழப்புறீங்களே பாஸ்

சென்னை : ரஜினி தற்போது சிறுத்தை சிவா இயக்கும் அண்ணாத்த படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். மீனா, நயன்தாரா, குஷ்பு, கீர்த்தி சுரேஷ், சூரி, சதீஷ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ள இந்த படம் தீபாவளிக்கு ரிலீஸாக நவம்பர் 04 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிராமத்து, காமெடி, என்டர்டைன்மென்ட் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள அண்ணாத்த படம் பொள்ளாச்சி, ஐதராபாத் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. ரஜினி, மீனா ஆகியோரைத் தொடர்ந்து மற்ற நடிகர், நடிகைகளும் டப்பிங் வேலைகளில் இறங்கி உள்ளனர்.

திடீரென டிரெண்டான பிக் பாஸ் ஷிவானி நாராயணன் ஹாஷ்டேக்.. என்ன மேட்டருன்னு தெரியுமா

இதனால் படத்தின் டப்பிங் வேலைகள் வேகமாக முடிக்கப்பட்டு, இறுதிக்கட்ட வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் மீதமுள்ள காட்சிகளை படமாக்க சிறுத்தை சிவா கோல்கத்தா செல்ல உள்ளார். சன் பிக்சர்ஸ் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது.

English summary

Director Desingh periyasamy cleared rumours about thalaivar 169 in twitter. he wrote that not yet conversation happened which he directs thalaivar 169. But later he replied one his fans question, it will be happen.