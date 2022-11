பிக்பாஸ் வீடு..அமைதியாக இருக்கவும் தனலட்சுமி..ஆணவம் வேண்டாம், நல்லதில்ல..ஆரம்பிக்கும் நெட்டிசன்கள்

பிக் பாஸ் போட்டியின் தொடக்கத்தில் முதல் வாரம் ஜி பி முத்துவுடன் தேவையில்லாமல் மோதி பெயரை கெடுத்துக் கொண்டார் தனலட்சுமி.

அதன் பின்னர் தனலட்சுமி சற்று தன்னுடைய நிலையை உணர்ந்து டீம்மேட்ஸ் உடன் ஒத்துப் போக ஆரம்பித்தார்.

அசல் கோலாருடன் தனலட்சுமி மோதியதும், அசீமுடன் மோதியதும் அவருக்கு நல்ல பெயர் வாங்கித்தர, அதை கெடுத்துக் கொள்ளும் விதத்தில் தற்போது ஆணவத்துடன் நடக்கிறார்.

பட்டு பட்டுன்னு பேசாம கொஞ்சம் யோசி.. தனலட்சுமி குணத்தை மாற்ற அட்வைஸ் கொடுக்கும் ஹவுஸ்மேட்ஸ்!

English summary

Dhanalakshmi tarnished her name by unnecessarily clashing with GP Muthu at the start of Bigg Boss in the first week. After that, Dhanalakshmi started to realize her position and get along with her Homemates. she is now acting arrogantly in a way that spoils his good name.