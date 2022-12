Bigg Boss Tamil 6: அடேங்கப்பா.. தனலட்சுமி பிக் பாஸ் வீட்டில் வாங்கிய சம்பளம் இத்தனை லட்சமா?

சென்னை: இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து அதிரடியாக வெளியேற்றப்பட்ட மக்கள் போட்டியாளர் தனலட்சுமி இந்த நிகழ்ச்சியில் பல லட்சம் ரூபாய் சம்பளமாக வாங்கி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து 3வது வாரமாக பெண் போட்டியாளர் வெளியேற்றப்பட்டது பெரும் விமர்சனங்களை எழுப்பி உள்ளது.

ஆனால், மக்கள் தான் ஓட்டுப் போட்டு பெண் போட்டியாளர்களை காப்பாற்றாமல் ஆண்களை சேவ் செய்கின்றனர் என பிக் பாஸ் டீம் பழியை அழகாக வழக்கம் போல மக்கள் தலையிலேயே போட்டு விட்டு எஸ்கேப் ஆகி வருகிறது.

Dhanalakshmi earns a whopping salary at Bigg Boss Tamil 6 stuns fans. Dhanalakshmi evicted this week makes her fans really unhappy. She boldly play the game in the house in a super way for 76 days.