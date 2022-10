பாடி ஷேமிங்.. அசல் கோலாருக்கு ஏழரை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு.. முதல் பெண்ணாக எதிர்த்து எகிறிய தனலட்சுமி!

சென்னை: பெண் போட்டியாளர்களை சுற்றியே வட்டமிட்டு வந்த அசல் கோலார் யாருகிட்ட செமத்தியா வாங்கப் போறாருன்னு தெரியல என நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வந்த நிலையில், தனலட்சுமி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கி உள்ளார்.

அண்ணான்னு ஏன் கூப்பிடுற என தனலட்சுமியிடம் வழிந்த அசலை அப்படித்தான் கூப்பிடுவேன் என அடித்து நொறுக்கி இருக்கிறார் தனலட்சுமி.

பாம் பாம்னு அடிச்சி வெளியே அனுப்பணுமா இப்படி ஒரு பெண்ணிட பேச எப்படி தோணுச்சு என அத்தனை ஹவுஸ்மேட்ஸ் முன்னிலையிலும் சம்பவம் செய்துள்ளார்.

English summary

Dhanalakshmi faces body shaming by Asal Kolaar and fight with him at the Bigg Boss house shocks fans. Bigg Boss fans slammed him for misbehaving to the female contestants in a very big reality show.