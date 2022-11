தனலட்சுமியின் துரோகம்..மழுப்பிய விக்ரமன்..கதறி அழுத குயின்சி..ஆறுதல் கூறிய பிக்பாஸ்

நியாயம் பேசும் நீங்களே இப்படி செய்யலாமா? குயின்சியின் கேள்வியால் சங்கடப்பட்டு வாயடைத்து போனார் விக்ரமன்.

இந்த வாரம் ராஜா ராணி டாஸ்கை பிக் பாஸ் அறிமுகப்படுத்தினார். இதில் இளவரசி போட்டியில் ஜனனி ஆயிஷா மைனா உள்ளிட்டவர்கள் போட்டியிட்டனர், இதில் குயின்சிக்கு விக்ரமனை வாக்களிக்க விடாமல் தனலட்சுமி தடுத்தார்.

இதுகுறித்து குயின்ஸி கேட்டதற்கு நியாயவான் விக்ரமனால் பதில் சொல்ல இயலவில்லை.

குயின்ஸி காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்ட ஜனனி..அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா?

English summary

Can you honestly do this? Vikraman was dumbfounded by Quincy's question. Big Boss introduced the Raja Rani task this week. The princess contest included Janani Ayesha Maina, in which Dhanalakshmi prevented Quincy from voting for Vikraman. Justice Vikraman could not answer Quincy's question.