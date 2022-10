எங்க கையை வச்சி தள்ளினான் தெரியுமா..அசிங்கமாக திட்டிய தனலட்சுமி.. அசீமுக்கு ரெட் கார்டு கிடைக்குமா?

சென்னை: கூட்டத்தில் கும்பலாக விளையாடும் போது ஷெரினாவை தனலட்சுமி தள்ளி விட்டதை பார்த்து தனாவிடம் சண்டை பிடித்த அசீம், இன்று நேருக்கு நேர் நெஞ்சருகே கை வைத்து ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை தள்ளி விட்டு அதற்கு சப்பைக்கட்டு கட்டி கத்தி பேசும் புத்தியை என்ன சொல்வது என பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் அசீமுக்கு இந்த வாரம் இமிடியேட் ரெட் கார்டு கமல் கொடுக்கணும் என பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் தற்போது நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொந்தளித்துள்ளனர்.

ஷெரினாவை தனலட்சுமி தள்ளி விட்டதை வைத்து இன்றும் பேசி வரும் அசீம், தனலட்சுமியை தள்ளி விட்டது மட்டும் தப்பில்லை என வாதாடுவதும் அவருக்கு ஜால்ரா அடிக்கும் வகையில் ஷெரினா, விஜே மகேஸ்வரி, ஏடிகே எல்லாம் பேசியதை பார்த்து ரசிகர்கள் ரொம்பவே அப்செட் ஆகி உள்ளனர்.

அதே சமயம் விக்ரமன், ஷிவின் தனலட்சுமிக்காக குரல் கொடுத்ததை பார்த்து பாராட்டி வருகின்றனர்.

மீண்டும் ஆரம்பித்த அசீம்..ஏய் நீ பெண்ணா? என கேள்வி? கடுப்பான தனலட்சுமி

English summary

Dhanalakshmi scolds Azeem touched the chest and pushed her forcefully shocks Bigg Boss fans. Netizen wants give immediate red card to Azeem on this issue and Kamal Haasan will take severe action against Azeem.