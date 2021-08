தனுசுக்கு போட்டியா வர சொன்னா.. தனுஷாவே வந்துட்டாரே.. சிம்புவை பங்கமாக கலாய்க்கும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை: வந்தா ராஜாவாதான் வருவேன் படத்தில் உடல் எடை அதிகரித்து விட்டதாக நடிகர் சிம்புவை பலரும் பாடி ஷேமிங் செய்தனர்.

பழையபடி சிம்புவால் நடனமாடக் கூட முடியவில்லை என்று பயங்கரமாக கிண்டல் செய்தனர்.

திடீரென ஈஸ்வரன் படத்திற்காக ஆளே மாறி ஒல்லி பெல்லியாக சிம்பு வந்ததை பார்த்து ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவும் மிரண்டு போனது. இந்நிலையில், அதையும் தாண்டி சமீபத்தில் வெளியான வெந்து தணிந்தது காடு படத்திற்காக நடிகர் சிம்பு அடைந்துள்ள உருமாற்றம் வியக்க வைக்கிறது.

English summary

Actor Silambarasan TR shares his before and after transformation for his upcoming movie Vendhu Thanindhathu Kaadu. Netizens trolled and appreciate his change over.