தளபதி 66 ல் விஜய்யுடன் ஜோடி சேர போறது இவர் தானா?...செம போட்டியா இருக்கே

சென்னை : தளபதி 66 படத்தில் விஜய்யுடன் ஜோடி சேர போகிறவர் யார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில், வாரம் ஒரு நடிகையின் பெயர் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. இதனால் விஜய்யுடன் ஜோடி சேர போவதாக சொல்லப்படும் நடிகைகளின் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது.

விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தின் அப்டேட் எப்போது வரும் என ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல பிரபலங்களே எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டனர். பீஸ்ட் டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமாரிடம், டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் பீஸ்ட் பட அப்டேட் கேட்டுள்ளார். ஃபஸ்ட் சிங்கிளாக அரபிக்குத்தை வெளியிட்டவர்கள் சூட்டோடு சூடாக டீசரையும் வெளியிடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அரபிக்குத்து பாடல் ரிலீசுக்கு பிறகு அனைவரும் அப்பீட் ஆகி விட்டனர்.

English summary

Last week, some sources said that Rashmika Mandanna would play the female lead in Vijay's Thalapathy 66. but not yet announced officially. Now some other sources say that Mehreen Pirzada is joining hands with Vijay. She earlier acted in Dhanush's Pattas movie.