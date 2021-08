பட்டையை கிளப்பும் சன் பிக்சர்ஸ் அப்டேட்ஸ்...டி 44 டைட்டில் வெளியாகும் தேதியும் வந்தாச்சு

சென்னை : தனுஷ் தான் நடிக்கும் படங்களின் வேலைகளை முடித்து விட்டு, அடுத்தடுத்த படங்களின் வேலைகளில் இறங்கி வருகிறார். தி கிரேமேன் படத்தில் நடித்து முடித்த கையோடு டி 43 படத்தின் வேலைகளை துவக்கி, தற்போது ஐதராபாத்தில் ஷுட்டிங் நடைபெற்று வரும் இந்த படம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. கார்த்திக் நரேன் இயக்கும் டி 43 படத்தை சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிக்கிறது.

கடந்த வாரம் தனுஷின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு டி 43 படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர் டைட்டிலுடன் வெளியிடப்பட்டது. இந்த படத்திற்கு மாறன் என பெயரிட்டுள்ளனர். இந்த படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக மாளவிகா மோகனன் நடிக்கிறார். இவர்கள் இருவருமே பத்திரிக்கையாளர்களாக நடிக்கிறார்கள். இதை காட்டும் விதமாக ஃபஸ்ட்லுக்கில் தனுஷ், ஒரு கையில் பேனாவுடனும், மற்றொரு கையால் ஒருவரின் தலையை கண்ணாடியில் மோதச் செய்வது போலவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சுற்றிலும் செய்தித்தாள்கள் சிதறிக் கடக்க, உடைந்து சிதறும் கண்ணாடியில் 4 விதமான எக்ஸ்பிஷன்களுடன் தனுஷின் முகம் தெரிவது போலவும் இந்த ஃபஸ்ட்லுக் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த படத்தில் மகேந்திரன், சமுத்திரக்கனி, ஸ்மிருதி வெங்கட் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். விரைவில் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் நிறைவடைய உள்ளது.

Dhanush starring D44 movie title will be revealed on today at 6 pm. This movie will produced by sun pictures and directed by Mithran Jawahar. In this film dhanush to romance with 3 heroines like raashi kanna, nithya menon and priya bhavani shankar. bharathiraja and prakash raj to act in important role in this movie.