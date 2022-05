அல்டிமேட்ன்னு சும்மாவா சொன்னாங்க...அஜித்தை புகழ்ந்த பிரபலம்

சென்னை : அல்டிமேட்ன்னு சும்மாவா சொன்னாங்க என அஜித்குமாரை மனம் திறந்து பாராட்டியதுடன் அவருடன் எடுத்துக் கொண்ட லேட்டஸ்ட் போட்டோ ஒன்றை பிரபலம் ஒருவர் வெளியிட்டுள்ளதை ரசிகர்கள் ஆச்சரியமாக பார்த்து வருகின்றனர்.

வலிமை படத்தின் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிக்கு பிறகு அஜித் கடந்த ஒரு மாதமாக ஐதராபாத்தில் நடக்கும் ஏகே 61 படத்தின் ஷுட்டிங்கில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார். போனி கபூர், ஹெச்.வினோத் கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக இணைந்துள்ள இந்த படமும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பி உள்ளது. சென்னை மவுண்ட் ரோடு போன்று அமைக்கப்பட்டுள்ள செட்டில் ஷுட்டிங் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த பிரம்மாண்ட செட்டில் அஜித்தும், சமுத்திரக்கனியும் நடிக்கும் காட்சிகள் தற்போது படமாக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது ஜுன் முதல் வாரம் வரை நடைபெறும் என்றும், அதற்கு பிறகு சிறிது பிரேக் விட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், அதற்கு பிறகு புதிய செட் அமைக்கப்பட்டு மீதாமுள்ள காட்சிகள் அதில் படமாக்கப்பட உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Producer and distributor Dhaya Alagiri shared latest photo with AjithKumar family goes trending in social media. Fans celebrate this photo and asked Dhaya to if any possibility for Mangattha 2. Do one more film with Ajithkumar.