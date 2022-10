கேஜிஎஃப் ராக்கி பாயை தொடர்ந்து காளி… விஜய் சேதுபதியின் குரலில் கேடி தி டெவில் டைட்டில் டீசர்

பெங்களூரு: கன்னட திரையுலகில் அடுத்தடுத்து பிரம்மாண்டமான திரைப்படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

கேஜிஎஃப், காந்தாரா வரிசையில் இப்போது அடுத்து ஒரு பிரம்மாண்டமான திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது.

ஆக்சன் ஸ்டார் துருவா சார்ஜா நடிப்பில் கேடி தி டெவில் படத்தின் டைட்டில் டீசர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The title poster of Dhruva Sarja starrer KD - The Devil is out now. This teaser release with Vijay Sethupathi voice over is going viral