ஹவுஸ்மெட்களை இன்ஃப்ளுயன்ஸ் செய்கிறாரா அபிஷேக்...எரிச்சலடையும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக இரண்டாவது வாரத்தை நிறைவு செய்துள்ளது. மொத்தம் 18 பேர் போட்டியாளர்களாக பங்கேற்ற நிலையில் இதுவரை இரண்டு பேர் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறி உள்ளனர்.

முதல் வாரத்தில் தாமரை செல்வி வீட்டின் தலைவராக இருந்த நிலையில், இரண்டாவது வாரத்திற்கான தலைவரை தேர்வு செய்யும் டாஸ்க் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் சிபி தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சூர்யாவின் அடுத்தடுத்த படங்களுக்கு இசையமைக்கும் இசை அசுரன்... சூப்பர் அப்டேட்!

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு முன்பே வெளியில் கடும் எதிர்ப்பை பெற்றவர் யூட்யூப்பரான அபிஷேக் ராஜா. பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்த பிறகும் சோஷியல் மீடியாவில் இவரின் பழைய வீடியோக்கள் பலவற்றை பகிர்ந்து நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகிறார்கள். அபிஷேக் குறித்த பல சர்ச்சைகளும், சந் தேகங்களும் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Fans and neitezens feel did abishek influencing housemates. in tasks he only decide the results. in yesterday's captainsy task, abishek said sibi was the right choice. finally housemates also accept abishek's decision.