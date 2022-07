ஹாலிவுட் போல எல்லை மீறுகிறதா இந்திய சினிமா? அதிகரிக்கும் நிர்வாணக் காட்சிகள்.. காரணம் என்ன?

சென்னை: ஹாலிவுட் படங்களில் காலம் காலமாகவே நடிகர்களின் நிர்வாணக் காட்சிகளும் லிப் லாக் முத்தக் காட்சிகளும் சர்வ சாதரணமாக திரைப்படங்களில் வந்துள்ளன.

இந்திய படங்களில் எப்போதாவது அதுபோன்ற காட்சிகள் வெளியானால் பெரிய சர்ச்சையே வெடித்து விடும்.

சில படங்கள் ஓடாமல் போனதற்கு குறிப்பாக அந்த படத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு நிர்வாணக் காட்சி கூட காரணமாக அமைந்திருக்கும். கலாச்சார பூமியான இந்தியாவில் சமீப காலமாக நிர்வாணக் காட்சிகளில், நடிகர்களும் நடிகைகளும் நடிக்க பெரிதும் ஆர்வம் காட்டி வருவதற்கு பின்னணியில் உள்ள காரணம் என்ன? என்பது குறித்து லேசாக அலசுவோம்.

English summary

In recent days many Indian Cinema actors and actress done naked scenes in cinema and social media too. OTT culture is the main reason for this drastic change reports are circulates in social media.