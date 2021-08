விக்ரம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்...கமலுக்கு ஜோடி இவரா? தீயாய் பரவும் ஃபோட்டோ

சென்னை : ஏறக்குறைய 4 ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு பிறகு லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் விக்ரம் படத்தில் நடித்து வருகிறார் கமல். தனது சினிமா வாழ்க்கையிலேயே அதிக ஆண்டுகள் கமல் படம் நடிக்காமல் இருப்பது இப்போது தான். அதிக நாட்கள் கழித்து கமல் நடிக்கும் படம் என்பதால் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

அரசியல், தேர்தல், இந்தியன் 2 விவகாரம் போன்ற பல காரணங்களால் கமல், புதிய படங்கள் எதிலும் நடிக்கவில்லை. இந்தியன் 2 படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருந்த போது விபத்து, கொரோனா, லாக்டவுன், வழக்கு என அடுத்தடுத்த குறுக்கீடுகளால் அந்த படத்தின் வேலையும் பாதியிலேயே நிற்கிறது.

English summary

Actress Andrea shared a photo of herself wearing a red coat on Instagram yesterday. In it, the caption was posted as code red. Thus the news spread that she is playing the heroine in Vikram movie. But no formal announcement has been made yet.