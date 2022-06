’V’ டைட்டில் விஜய்க்கு வெற்றி கொடுத்து இருக்கிறதா? வெற்றி முதல் வாரிசு வரை ஒரு ரவுண்டப்!

சென்னை: விஜயகாந்தின் வெற்றி படத்தில் தான் முதன் முறையாக குழந்தை நட்சத்திரமாக விஜய் அறிமுகமானார்.

வம்சி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் தளபதி 66 படத்திற்கு 'V' தலைப்பில் வாரிசு என டைட்டில் வைத்துள்ளனர்.

'V' டைட்டிலில் நடிகர் விஜய் மிகவும் குறைவான படங்களிலேயே நடித்துள்ளார். அந்த எழுத்தில் ஆரம்பித்த படங்கள் விஜய்க்கு இதுவரை வெற்றி கொடுத்து இருக்கிறதா? என்பது குறித்து இங்கே அலசுவோம்.

விஜய்யின் சினிமா வாழ்க்கையை திருப்பிப்போட்ட டாப் 5 படங்கள் எது தெரியுமா ?

Vijay's first movie Vettri also a V titled and now he chosen that title for his 66th movie too. Here we analysis did 'V' title gave a victory to Vijay.