நண்டுக் குழம்புடன் சிஎஸ் அமுதன் போட்ட ட்வீட்.. நீங்க பீஃப் சாப்பிடுவீங்களான்னு கேட்ட ரசிகர்!

சென்னை: தமிழ்ப்படம் என்கிற ஸ்பூஃப் படத்தை இயக்கி ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் இயக்குநர் சி.எஸ். அமுதன்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுவுமா நண்டுக் குழம்பை ஒரு பிடி பிடிக்கப் போகிறேன் என்பது போல நண்டுக் குழம்பு போட்டோவை ட்விட்டரில் ஷேர் செய்திருந்தார்.

அவரது ட்வீட்டுக்கு கீழே உடனடியாக ஒரு ரசிகர் நீங்க பீஃப் மற்றும் போர்க் சாப்பிடுவீர்களா என கேட்க அதற்கு சி.எஸ். அமுதன் பதில் அளித்துள்ளார்.

English summary

Did you eat Beef and Pork, Fan asks a controversial question to Director CS Amuthan and he says, Very few things I won’t eat. reply stirs debate in social media.