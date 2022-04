பீஸ்ட் டிரைலரில் முகமூடி அணிந்து வந்த வில்லன் யார் தெரியுமா...இதோ நீங்களே பாருங்க

சென்னை : பீஸ்ட் டிரைலரில் முகமூடி அணிந்த படி வந்த வில்லன் யார் என்பதை அந்த நடிகரே போட்டோவுடன் சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்துள்ளார். இதை பார்த்த நெட்டிசன்கள், அட...இவரா பீஸ்ட் வில்லன் என ஆச்சரியத்துடன் கேட்டு வருகிறார்கள்.

பீஸ்ட் படத்தில் ஹீரோவாக விஜய்யும், ஹீரோயினாக பூஜா ஹெக்டேவும் நடித்துள்ளனர். காமெடிக்கு யோகிபாபு, கிங்ஸ்லே இருக்கிறார்கள். ஆனால் வில்லன் யார் என தெரியாமல் குழம்பி வந்தனர். டைரக்டர் செல்வராகவன் இந்த படத்தில் முக்கிய ரோலில் நடிக்கிறார் என்றதும் அவர் தான் வில்லன் என சொல்லப்பட்டு வந்தது.

In the recently released Beast trailer, a mysterious man is masked as Santa Claus. This mysterious villain is none other than the popular Mollywood actor, Shine Tom Chako. In his Instagram story, he confirmed that he has played the villain role in the beast movie.