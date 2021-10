தமிழில் மாநாடு...மற்ற மொழிகளில் என்ன டைட்டில் தெரியுமா ?

சென்னை : டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் நடிகர் சிம்பு நடித்துள்ள படம் மாநாடு. அரசியல் கலந்த ஆக்ஷன், த்ரில்லர் படமான மாநாடு படத்தில் சிம்பு, கல்யாணி பிரியதர்ஷன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், பி ரேம்ஜி அமரன், கருணாகரன், மனோஜ் பாரதிராஜா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். சுரேஷ் காமாட்சியின் வி கிரியேஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யுவஜ்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

வெறித்தனம்.. கொல மாஸ்... வேற லெவல்... மாநாடு ட்ரெயிலரை கொண்டாடித் தீர்க்கும் நெட்டிசன்ஸ்!

2020 ம் ஆண்டே ரிலீஸ் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டிய இந்த படம் கொரோனா, லாக்டவுன் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் தள்ளி போனது. இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் மாநாடு படத்தின் டீசர் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றதுடன், படம் பற்றிய எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்தது.

Simbu's Maanaadu trailer launched today in 4 languages. tamil and malayalam this movie titled as maanaadu. in telugu, kannada this movie titled as Time loop. in this trailer simbu and s.j.suriya's acting appreciated by fans.