வலிமை பற்றி தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா ?

சென்னை : வலிமை படத்தை அஜித் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த படத்திற்கு பெரும்பாலும் பாசிடிவ் விமர்சனங்களே வந்துள்ளது. சிலர் குறைகள் என பட்டியல் வாசித்தாலும் ரசிகர்கள் அதை கொஞ்சமும் கண்டுகொள்ளாமல் வலிமை படம் பற்றிய ஒவ்வொரு தகவலையும் தற்போது வரை பெரிய அளவில் புகழ்ந்து வருகிறார்கள். ரசிகர்கள் புகழ்கிறார்கள். ஆனால் தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் வலிமை பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் என இங்கே பார்ப்போம்.

அஜித் நடித்த வலிமை படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. நீண்ட கால காத்திருப்பிற்கு பிறகு வந்த படம் என்பதாலும், ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடி பக்கா ஆக்ஷன் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாலும் ரசிகர்கள் இதனை கொண்டாடி வருகின்றனர். உலகம் முழுவதும் வலிமை படம் வசூல் வேட்டை நடத்தி வருகிறது.

English summary

According to latest reports, Valimai collects Rs.150-160 croces in worldwide in five days. Theatre owners happy about Valimai. They said that they had no bother about reviews or criticism. Family audience celebrates Valimai. That is the only thing which will decide the success of the movie.