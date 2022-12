துணிவு வெற்றிக்காக காத்திருக்கும் தில் ராஜூ... வாரிசு தயாரிப்பாளரே இப்படி பண்ணலாமா?

ஐதராபாத்: விஜய்யின் வாரிசு, அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படங்கள் பொங்கலுக்கு ரிலீஸாகின்றன.

8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விஜய் - அஜித் இருவரது திரைப்படங்களும் ஒரே நாளில் ரிலீஸாகவுள்ளதால், அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகிறது.

இதனிடையே விஜய் தான் கோலிவுட்டின் நம்பர் 1 நடிகர் என வாரிசு தயாரிப்பாளர் தில் ராஜூ பேசியிருந்தார்.

இந்த கருத்து மிகப் பெரிய சர்ச்சையான நிலையில், தற்போது விஜய் ரசிகர்களை தர்ம சங்கடத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார் தில் ராஜூ.

English summary

Vijay starring Varisu film is produced by Telugu producer Dil Raju. He had said that Vijay is the number 1 actor in Kollywood and it was controversial. In this case, Dil Raju has bought the Telugu distribution rights of Ajith's Thunivu.