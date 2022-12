வெற்றி தோல்வி முக்கியம் இல்லை... வசூல் தான் மேட்டர்: மீண்டும் விஜய் தான் நம்பர் 1 மோடில் தில் ராஜூ

ஐதராபாத்: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல் தினத்தை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

தில் ராஜூ தயாரிப்பில் தமிழ், தெலுங்கு என இருமொழிகளில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தை வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கியுள்ளார்.

வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழா கடந்த வாரம் சென்னையில் நடைபெற்ற நிலையில், விரைவில் ட்ரெய்லர் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், ஏற்கனவே விஜய் தான் கோலிவுட்டின் நம்பர் 1 நடிகர் என பேசியிருந்த தில் ராஜூ, தற்போது மீண்டும் ஒரு சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளார்.

English summary

Vijay starring Varisu film is produced by Telugu producer Dil Raju. He had said that Vijay is the number 1 actor of Kollywood and it was controversial. In this case, He has once again said that Vijay is the leading actor in Tamil. This video is going viral among Vijay fans.