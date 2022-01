தளபதி 66 கதை இது தானா?...விஜய் அப்படி சொன்னதுக்கு இது தான் காரணமோ

சென்னை : விஜய்யின் அடுத்த படமான தளபதி 66 பற்றிய அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், படத்தின் கதை பற்றிய தகவலும் வெளியாகி உள்ளது. இதையும் தயாரிப்பாளர் தில் ராஜுவே வெளியிட்டுள்ளார். இதனால் தளபதி 66 படத்தின் மீதான ரசிகர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்து வருகிறது.

விஜய் தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கிய பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தின் அடுத்த அப்டேட் எப்போது வரும், ரிலீஸ் தேதியை எப்போது அறிவிப்பார்கள் என ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதற்காக அவ்வவ் போது பீஸ்ட் ஹாஷ்டேக்கை ட்விட்டரில் டிரெண்டிங் ஆக்கி வருகிறார்கள். பீஸ்ட் பற்றிய அப்டேட்கள் வராவிட்டாலும், விஜய் அடுத்து நடிக்க போகும் தளபதி 66 படம் பற்றி தொடர்ந்து அப்டேட்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

English summary

Producer Dil Raju revealed Vijay's Thalapathy 66 storyline in his recent interview. He said that this is family subject with action sequences. After a long time vijay to act in family, emotional subject.