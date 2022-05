நடிகை பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் நடிகர் திலீப்பின் சகோதரர் கைது

திருவனந்தபுரம் : நடிகை பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் முக்கிய ஆதாரங்களை வைத்திருந்த நடிகர் திலீப்பின் தம்பி அனூப்பை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

2017 ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடிகை காரில் கடத்தப்பட்டு, மர்ம கும்பலால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் கேரள திரையுலகை மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த திரையுலகையும் அதிரவைத்தது. இதையடுத்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் மலையாள நடிகர் திலீப்பிற்கு இதில் தொடர்பு இருப்பதாக போலீசார் அவரை கைது செய்து விசாரித்தனர்.

English summary

The digital data retrieved from the mobile phone of Anoop (Dileep's brother) shows the photos and printin which the second by second cemmentary of the visuals of the sexual assualt on the survivor is described.