கேஜிஎஃப்ல டானா மிரட்டினாரே.. பிரபல கன்னட நடிகர் தினேஷ் மங்களூர் திடீர் மரணம்.. அச்சச்சோ என்ன ஆச்சு?
பிரபல கன்னட துணை நடிகர் தினேஷ் மங்களூர், கே.ஜி.எஃப் திரைப்படத்தில் தனது அற்புதமான நடிப்பால் பரவலாக அறியப்பட்டவர். இவர் கடந்த திங்கட்கிழமை அதிகாலை உடுப்பி மாவட்டம், குந்தாபுரிலுள்ள தனது இல்லத்தில் காலமானார். மூளை பக்கவாதத்திற்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், அதிகாலை 3:30 மணியளவில் 55 வயதில் அவரது உயிர் பிரிந்தது.
இவரது மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்த கன்னட நடிகை சங்கீதா பட், "உங்களை நாங்கள் மிகவும் மிஸ் செய்வோம். நீங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியான, திறமையான, மற்றும் அன்பானவர். மக்களின் முகங்களில் புன்னகையை வரவழைப்பதையே விரும்புபவர். உடல்நலக் குறைவின் போதும் படப்பிடிப்புகளில் நீங்கள் உறுதியாக நின்று, உங்கள் கதாபாத்திரங்களை எவ்வளவு சிறப்பாக வெளிப்படுத்தினீர்கள் என்பது எனக்கு இன்னும் நினைவிருக்கிறது" என்று கூறினார்.
சங்கீதா பட் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் மேலும், "எனது கடினமான காலங்களில் நீங்கள் என்னிடம் அக்கறை காட்டினீர்கள். உங்கள் இனிமையான நகைச்சுவைகளால் எப்போதும் என்னை சிரிக்க வைத்தீர்கள். பழைய கலை இயக்குனராக உங்கள் நாட்கள் பற்றியும், நீங்கள் பகிர்ந்த அற்புதமான கதைகள் பற்றியும் படப்பிடிப்புத் தளத்தில் நாங்கள் நடத்திய நீண்ட, ஆழமான உரையாடல்கள் நான் எப்போதும் பொக்கிஷமாகப் போற்றும் நினைவுகள். மிக விரைவில், மிகத் தூரம் சென்றுவிட்டீர்கள்" எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
குடும்பத்தினர் கூற்றுப்படி, தினேஷ் கடந்த வாரம் மூளை ரத்தக் கசிவால் பாதிக்கப்பட்டார். மங்களூரில் உள்ள குந்தாப்பூர் மருத்துவமனையில் ஐந்து நாட்கள் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், மருத்துவர்கள் மருத்துவ உதவி அளித்த போதிலும், அவரது நிலை மோசமடைந்ததால் வீட்டிற்கு மாற்றப்பட்டார். திங்கள்கிழமை அதிகாலை அவர் மரணமடைந்தார்.
சந்தனக்காலுலகில் கலை இயக்குனராக தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய தினேஷ், பின்னர் நடிகராக மாறினார். பல ஆண்டுகளாக, துணை மற்றும் வில்லன் கதாபாத்திரங்களில் அவரது சக்திவாய்ந்த நடிப்பால் அறியப்பட்டார். கே.ஜி.எஃப் திரைப்படத்தில் அவரது கதாப்பாத்திரம் அவருக்கு பரவலான அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத் தந்தாலும், 'ரிக்கி', 'ஹரிகதே அல்லா கிரிகதே', மற்றும் 'உளிதவரு கண்டந்தே' போன்ற படங்களிலும் அவர் பிரபலமடைந்தார். திரையுலக பிரபலங்கள் அவரை "மங்களூர் தினேஷ்" என்று அழைத்தனர், இந்த பெயர் ரசிகர்களிடையே நிலைபெற்றது.
கன்னட திரையுலகில் பல தசாப்த கால அனுபவத்துடன், வலுவான கதாபாத்திர சித்தரிப்புகள் தேவைப்படும் படங்களில் தினேஷ் ஒரு நன்கு அறியப்பட்ட முகமாகத் திகழ்ந்தார். அவர் எப்போதும் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கவில்லை என்றாலும், பல வெற்றிகரமான திரைப்படங்களை உருவாக்குவதில் அவரது பங்களிப்புகள் குறிப்பிடத்தக்கவையாகக் கருதப்பட்டன. கலை இயக்குனராக திரைக்குப் பின்னால் இருந்து கேமரா முன் வந்த அவரது பயணம், அவரது தொழில் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையாக விவரிக்கப்பட்டது.
உடுப்பி மாவட்டத்தில் உள்ள குந்தாபுராவில் பிறந்த தினேஷ், பெங்களூரில் பல ஆண்டுகளாக தனது திரைப்பட வாழ்க்கையைத் தொடர்ந்தார். இவருக்கு மனைவி பாரதி டி. பாய் மற்றும் இரண்டு மகன்கள், பவன் மற்றும் சஜ்ஜன் உள்ளனர்.
செவ்வாய்க்கிழமை காலை 8 மணி முதல் பெங்களூரு, லாகரேவில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் அவரது உடல் பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்படும் என குடும்பத்தினர் அறிவித்துள்ளனர். கன்னட திரையுலகைச் சேர்ந்த நண்பர்கள், ரசிகர்கள் மற்றும் பிரபலங்கள் அவரது இறுதி அஞ்சலியை செலுத்த வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
