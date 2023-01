துணிவு படம் ரிலீஸ்.. சந்தோஷத்தில் சபரி மலைக்கு புறப்பட்ட எச். வினோத்.. டிரெண்டாகும் வீடியோ!

சென்னை: நடிகர் அஜித்துடன் தொடர்ந்து 3 படங்களில் பணியாற்றிய இயக்குநர் எச். வினோத் சபரி மலையில் நடந்து செல்லும் காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன. துணிவு படத்தின் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளிலேயே ஐயப்ப மாலை அணிந்திருந்தார் இயக்குநர் வினோத்.

சதுரங்க வேட்டை படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் இயக்குநர் எச். வினோத். அந்த படம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்த நிலையில், அடுத்து கார்த்தி உடன் தீரன் அதிகாரம் ஒன்று என்கிற தரமான சம்பவத்தை செய்திருந்தார்.

அதன் பின்னர் அஜித்தை வினோத் இயக்கப் போகிறார் என்கிற தகவல்கள் வெளியான நிலையிலேயே ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.

Director H Vinoth visits Sabarimala after Thunivu getting a huge success at Box Office video trending in social media. H Vinoth continously works with Actor Ajith Kumar for the past couple of years. Next he will director some other big star in the industry talks going on.