யானை வந்திடுச்சு...அருவா எப்போ சார் வரும்...ஓப்பனாக பதில் சொன்ன ஹரி

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் குடும்ப சென்டிமென்ட் டைரக்டர் என்றால் அது ஹரி. சிங்கம் 3 பாகங்களை எடுத்து ஹிட் கொடுத்த ஹரி, வரிசையாக பல படங்களை இயக்கினார்.

2018 ம் ஆண்டு விக்ரம் நடித்த சாமி 2 படத்தை இயக்கினார் ஹரி. இந்த படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. அதோடு தோல்வி படமாகவும் அமைந்தது. இதனால் அதற்கு பிறகு படம் ஏதும் இயக்காமல் இருந்தார் ஹரி.

நான்கு ஆண்டு இடைவேளைக்கு பிறகு தற்போது அருண் விஜய்யை வைத்து யானை படத்தை இயக்கி உள்ளார். குடும்ப, ஆக்ஷன் சென்டிமென்ட் படமான இந்த படம் நேற்று தியேட்டரில ரிலீசாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அனைத்து வகையிலும் பாசிடிவ் விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது.

English summary

The director clarified that Yaanai isn't the same script that he had narrated to Suriya as Aruvaa, something that he had decided to do with Arun Vijay instead of Suriya as the actor had chosen other projects over this one.