அயலி வெப் சீரிஸ் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ்... மார்டன் டிரஸ் பெண்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்த இயக்குநர் நவீன்

சென்னை: ZEE-5 ஓடிடி தளம் தமிழில் தங்களது அடுத்த படைப்பாக அயலி என்ற வெப் சீரிஸ்ஸை தயாரித்துள்ளது.

பெண் கல்வி, அவர்களின் எதிர்கால கனவு ஆகியவற்றை பின்னணியாக வைத்து 8 எபிசோட்களாக உருவாகியுள்ள இந்த வெப் சீரிஸ்ஸை முத்துகுமார் இயக்கியுள்ளார்.

இந்த வெப் சீரிஸ் வரும் 26ம் தேதி முதல் ஜீ 5 ஓடிடியில் ஸ்ட்ரீமிங் ஆகவுள்ள நிலையில், நேற்று இதன் ட்ரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

அயலி வெப் சீரிஸ்ஸின் ட்ரெய்லர் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள நிலையில், மூடர் கூடம் படத்தின் இயக்குநர் நவீன் இந்த ட்ரெய்லரை குறிப்பிட்டு பெண்களின் கல்வி குறித்து ட்வீட் செய்துள்ளார்.

English summary

The trailer of the Ayali web series was released yesterday. This web series will stream on Zee 5 OTT from the 26th. This series has been developed with an emphasis on girl education. In this case, director Naveen, who has shared this trailer, tweeted that education and work are the first priority for women.