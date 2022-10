ஆடைகள் தயாரிப்பில் நடக்கும் மோசடி குறித்து இயக்குநர் பி.எஸ் மித்ரன்...என்ன தகவல் தெரியுமா ?

சென்னை: சர்தார் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றியடைந்ததை தொடர்ந்து அதன் இரண்டாம் பாகத்தை சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தனர் படக் குழுவினர்.

நைல் நதி கரையோரத்தில் எதை பயிரிட்டாலும் உடனே முளைத்து விடும். அதேபோல தண்ணீர் பிரச்சனையை எடுத்தபோது நிறைய தகவல்கள் கிடைத்தது. ஆனால் படத்தின் நீளத்திற்காக குறைவாகவே கதையில் சொன்னார்களாம்.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் கொடுத்துள்ள ஒரு பேட்டியில் பல அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை பகிர்ந்திருக்கிறார் மித்ரன்.

ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் விஷாலை சந்தித்த லோகேஷ் கனகராஜ்.. தளபதி 67ல் இணைகிறாரா?

English summary

After the massive success of Sardar, the makers of the film had recently announced the Sardar Part-2. Anything planted on the banks of the Nile will sprout immediately. Similarly, when we took up the water problem, we got a lot of information. But for the length of the film, only less information was told in the story.