அடுத்த பிளாக்பஸ்டர் ரெடி.. விஜய்யை வைத்து சூப்பர் ஹீரோ படம்.. பா. ரஞ்சித்தின் அதிரடி பிளான்!

சென்னை: விஜய்யை வைத்து சூப்பர் ஹீரோ படம் ஒன்றை இயக்க உள்ளதாக இயக்குநர் பா ரஞ்சித் தெரிவித்துள்ளார்.

அட்டக்கத்தி படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஹீரோவாக அறிமுகமானவர் பா ரஞ்சித். அடுத்ததாக நடிகர் கார்த்திக்கை வைத்து மெட்ராஸ் படத்தை இயக்கினார்.

வட சென்னையில் ஒரு சுவரை வைத்து நடக்கும் அரசியலை மைய்யப்படுத்தி இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது. இந்தப் படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

English summary

Director Pa Ranjith plans to direct a new movie with Actor Vijay. There are few talks in the kollywood industry that Pa Ranjith wants to do a super hero film with Thalapathy Vijay.