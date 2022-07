ஒரிஜினல் KGF-ஐ இனி தான் பார்க்கப் போகிறோம்.. சியான் 61 கதையை ஓப்பனாக சொன்ன பா. ரஞ்சித்!

சென்னை: சியான் 61 படத்தின் பூஜை இன்று சென்னையில் கோலாகலமாக போடப்பட்டது. அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் இந்த படத்தின் கதை கேஜிஎஃப்பின் கதை என அவர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு எகிறி இருக்கிறது.

கன்னட திரையுலகில் சமீபத்தில் யஷ் நடிப்பில் வெளியான கேஜிஎஃப் முதல் மற்றும் கேஜிஎஃப் 2 திரைப்படஙக்ள் மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டை நடத்தியது.

இந்நிலையில், கேஜிஎஃப் கதையை மையப்படுத்தி இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் - சியான் விக்ரம் படமும் உருவாக போகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.

Director Pa Ranjith reveals, he will make 19th century KGF real story for Chiyaan 61 after the movie pooja happened today in Chennai. Chiyaan Vikram will do a more powerful role in this film.