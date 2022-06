சர்தார் பட இயக்குநர் பி.எஸ். மித்ரனுக்கு நிச்சயதார்த்தம்.. மாலையும் கழுத்துமாக மாஸ் காட்ராப்ல!

சென்னை: இரும்புத்திரை படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான பி.எஸ். மித்ரனுக்கு நிச்சயம் ஆகி விட்டது.

விஷாலின் இரும்புத்திரை, சிவகார்த்திகேயனின் ஹீரோ படங்களை இயக்கியவர் பி.எஸ். மித்ரன்.

கார்த்தி நடிப்பில் வரும் தீபாவளிக்கு வெளியாக உள்ள சர்தார் படத்தை இயக்கி உள்ள பி.எஸ். மித்ரன் அஷமீரா ஐயப்பன் என்பவரை விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார்.

English summary

Director PS Mithran engaged with Film Journalist Ashameera Aiyappan photos shared by Director Rathnakumar and send his lovable wishes to the future couple also. PS Mithran will deliver Sardar on Diwali this year.