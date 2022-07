29 வருட ஷங்கரிசம்...பிரம்மாண்ட இயக்குனரின் பிரம்மிக்க வைக்கும் திரைப்பயணம் ஓர் பார்வை

சென்னை : அர்ஜுன் நடித்த ஜென்டில்மேன் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர் டைரக்டர் ஷங்கர். முதல் படமே சூப்பர் ஹிட்டாகி, விருதுகளையும் பெற்றதால் கவனிக்கப்படும் டைரக்டரானா ஷங்கர்.

டைரக்டர், தயாரிப்பாளர், திரைக்கதை எழுத்தாளர், நடிகர் என பன்முகத் தன்மை கொண்ட ஷங்கர்,தமிழ் சினிமாவை தாண்டிக இந்திய சினிமாவின் பிரம்மாண்ட இயக்குனர் என்ற பெயரை பெற்றுள்ளார். வெறும் 14 படங்களை மட்டும் இயக்கி இருந்தாலும், இயக்கிய அத்தனை படங்களையும் ஹிட் ஆக்கியவர் ஷங்கர்.

அடுத்து எப்போது படம் இயக்குவார் என ரசிகர்களை மட்டுமல்ல, சினிமா உலகையே ஏங்க வைக்கக் கூடியவர் ஷங்கர். இந்தியிலும் படம் இயக்கி வெற்றி பெற்றவர், தற்போது தெலுங்கிலும் படம் இயக்கி வருகிறார். 29 ஆண்டு கால சினிமா பயணத்தை நிறைவு செய்த ஷங்கரின் பயணம் பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

