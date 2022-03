மகாராஜா மெளலி...நீங்க வேற லெவல்...இப்படி பாராட்டி இருப்பது யார் தெரியுமா?

சென்னை : ஆர்ஆர்ஆர் படத்தை பார்த்து விட்டு பலரும் பலவிதமாக பாராட்டி வரும் நிலையில், முக்கிய பிரபலம் ஒருவர் ராஜமெளலியை மகாராஜா என புகழ்ந்திருப்பது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி இயக்கத்தில் ராம்சரண், ஜுனியர் என்டிஆர், ஆ,லியா பட், அஜய் தேவ்கன், சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள படம் ஆர்ஆர்ஆர். 550 கோடி பட்ஜெட்டில் மிக பிரம்மாண்டமாக இந்த படம் மார்ச் 25ம் தேதியான நேற்று ரிலீசாகி அனைவரிடமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளதுடன், உலகம் முழுவதும் வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது.

English summary

Director Shankar praises S.S.Rajamouli and RRR team. He metioned that Rajamouli as Maharaja Mouli.Fans liked Shankar's comment about RRR and Rajamouli direction. They also said that they are waiting for Ramacharan's RC 15 which was directing by Shankar.