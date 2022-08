காரணமில்லாமல் ட்விட்டர் அக்கவுண்ட்டை டெலிட் செய்த வெற்றிமாறன்: ரசிகர்கள் குழப்பத்துக்கு பதில் இங்கே

சென்னை: இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தற்போது விடுதலை படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பில் பிஸியாக இருக்கிறார்.

விஜய் சேதுபதி, சூரி நடித்து வரும் விடுதலை திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக வெளியாகும் என சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இயக்குநர் வெற்றிமாறன் திடீரென அவரது ட்விட்டர் கணக்கை டெலிட் செய்து அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Leading director Vetrimaaran is currently busy with the shooting of Viduthalai. In this case, he has suddenly deleted his Twitter account which has confused his fans