வேதனையில் இருக்கும் போது எந்த முடிவும் எடுக்காதீர்கள்... இயக்குநர் செல்வராகவன் அட்வைஸ்!

சென்னை: வேதனையில் இருக்கும் போது எந்த முடிவும் எடுக்காதீர்கள் என இயக்குநர் செல்வராகவன் அட்வைஸ் கூறியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவர் செல்வராகவன். துள்ளுவதோ இளமை படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார்.

தொடர்ந்து காதல் கொண்டேன், 7ஜி ரெய்ன்போ காலனி, புதுப்பேட்டை, ஆயித்தில் ஒருவன். மயக்கம் என்ன, இரண்டாம் உலகம், என்ஜிகே, நெஞ்சம் மறப்பதில்லை ஆகிய படங்களை இயக்கியுள்ளார்.

English summary

Director Selvaraghavan advise tweet goes viral on Social media. He has tweeted that Do not make any decisions while in pain.