அப்போ இவர் ஹாலிவுட் ஸ்டன்ட் நடிகை கிடையாதா...விக்ரம் மிரட்டலில் இதுவும் ஒன்னா?

சென்னை : கமல் நடித்த விக்ரம் படம் ரிலீசுக்கு முன்பு, படம் பார்க்கும் போது மட்டுமல்ல ரிலீசிற்கு பிறகும் பல ஆச்சரியங்களை தந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படி ஒரு ஆச்சரியம் தான் இந்த படத்தில் மிரட்டலான ஒரு கேரக்டரில் நடித்திருக்கும் நடிகை.

படத்தில் மட்டுமல்ல உண்மையிலும் இவர் யார் என்ற உண்மை தெரிந்தாலும் யாராலும் ஆச்சரியப்படாமல் இருக்க முடியாது. நம்ப முடியாத ஆச்சரியத்தை தரும் இவர் யார், இவரின் உண்மை முகம் என்ன என்பது பற்றி தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம்.

English summary

Kamalhaasan's Vikram movie released two days back. In this movie, agent Tina character attracts everyone's attention. Now the real face of this actress come out to the light and give surprised. She is not a stunt artist. She is a group dancer Vasanthi.