இடுப்பழகி சிம்ரனுக்கு மறக்க முடியாத விஜய் படம் இது தானாம்...எத்தனை வருடம் கழித்து சொல்றார் பாருங்க

சென்னை : தனக்கு பிடித்த, மறக்க முடியாத விஜய் எது என்று பல வருடங்கள் கழித்து நடிகை சிம்ரன் தற்போது சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்துள்ளார். இதை பார்த்த ரசிகர்களும் தங்களுக்கு பிடித்த படமும் இது தான் என கமெண்ட் செய்திருக்கிறார்கள்.

பிரபுதேவா நடித்த விஐபி படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் சிம்ரன். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் என பல மொழிகளிலும் 1990.,களில் பிற்பகுதியில் டாப் நடிகையாக வலம் வந்தவர் சிம்ரன். தமிழில் ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித், மாதவன், அர்ஜுன், சூர்யா, விக்ரம், பிரசாந்த், விஜயகாந்த், சரத்குமார் உள்ளிட்ட முன்னணி ஹீரோக்கள் அனைவருடனும் ஜோடி சேர்ந்து நடித்து விட்டார்.

Actress Simran shared the memories of 23 years of Thulladha manamum Thullum. She said that this was her most memorable film with vijay. Fans also said this movie is their favourite and miss vijay - simran combo.