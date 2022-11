விஜயகாந்த் படத்தில் நடிப்பதற்காக இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்த சரத் குமார்...

சென்னை: சமீபத்தில் வெளிவந்த இயக்குநர் மணிரத்னம் அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தில் பெரிய பழுவேட்டறையராக நடித்திருந்தார் சரத் குமார்.

தற்சமயம் நடிகர் விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இதனை தவிர்த்து மூன்று தமிழ்ப் படங்களிலும் ஒரு கன்னடப் படத்திலும் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் நடிகர் விஜயகாந்தின் புலன் விசாரணை திரைப்படத்தில் தான் எப்படி ஒப்பந்தமானேன் என்பது பற்றி ஒரு பேட்டியில் சுவாரசியமாக கூறியிருக்கிறார் சரத் குமார்.

English summary

Sarath Kumar played the role of a big villain in director Mani Ratnam's Ponniyin Selvan Movie. Sarath kumar is currently playing the lead role in Vijay's Varisu Movie. Apart from this, he is acting in three Tamil films and one more Kannada film. In this case, Sarath Kumar has interestingly said in an interview about how he got signed for actor Vijayakanth's investigation movie.