விக்ரம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ...கமல் எங்கு பார்க்க போகிறார் தெரியுமா?

சென்னை : ரசிகர்கள் மட்டுமில்லாமல் ஒட்டுமொத்த திரையுலம், மீடியாக்கள் என அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள். ஜுன் 3 ம் தேதி படம் ரிலீசாவதற்காக அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள். படத்திற்காக ப்ரொமோஷனும் பெரிய அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

உலகம் முழுவதிலும் 5000 தியேட்டர்களில் விக்ரம் படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. மற்ற கமல் படங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் விக்ரம் படம் பிரம்மண்ட ஓப்பனிங்கை பெறும் என அனைவரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள். ப்ரீ ரிலீஸ் டிக்கெட் புக்கிங்கே 200 கோடிக்கு மேல் நடைபெற்றுள்ளதால், ஓப்பனிங் டே கலெக்ஷன் புதிய சாதனை படைக்கும். விரைவிலேயே இந்த படம் 500 கோடி கிளப்பில் இணையும் என்பது அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

According to latest report Kamalhaasan to watch Vikram FDFS in Chennai Rohini theatre. It was the first time Kamal to watch film in Public. Fans excited for this double treat.