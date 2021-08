காசேதான் கடவுளடா படத்தில் இவர் ரோலில் தான் நடிக்கிறேன்....யோகிபாபு பகிர்ந்த சூப்பர் தகவல்

சென்னை : 1972 ம் ஆண்டு வெளிவந்த காமெடி படம் காசேதான் கடவுளடா. இந்த படம் தற்போது ரீமேக் செய்யப்பட்டு வருகிறது. முழுக்க முழுக்க காமெடி படமாக உருவாகி வரும் இந்த படத்தில் மிர்ச்சி சிவா, யோகிபாபு, கருணாகரன் உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகின்றனர்.

பிரியா ஆனந்த் லீட் ரோலில் நடித்து வரும் இந்த படத்திற்கு கண்ணன் இசையமைக்கிறார். ஜெயம் கொண்டான், இவன் தந்திரன் படங்களை இயக்கிய டைரக்டர் ஆர்.கண்ணன் இந்த படத்தை இயக்கி வருகிறார். இவர் ஏற்கனவே Jab We Met என்ற படத்தை தமிழில் கண்டேன் காதலை என்ற பெயரிலும், Delhi Belly படத்தை சேட்டை என்ற பெயரிலும் ரீமேக் செய்து வெற்றி கண்டவர் ஆவார்.

English summary

Yogibabu is playing the role of Thengai Srinivasan's in the movie Kaase Than Kadavulada. At first, Yogibabu said that he was too scared and hesitant to play his character. But director Kannan and Siva have given hope to Yogibabu. This is karunakaran's 75 th movie.