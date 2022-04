விஜய்யின் Rolls Royce கார் மேல் கண்வைத்த பீஸ்ட் டீம்...அப்படி என்ன இருக்கு அந்த காரில்?

சென்னை : விஜய்யின் Rolls Royce Ghost காரை பார்த்து மற்றவர்கள் ஆசைப்படுவது பெரிய விஷயமில்லை. ஆனால் பீஸ்ட் டீமில் இருந்தவர்களே பல நாட்களாக அந்த கார் மீது ஒரு கண் வைத்திருந்ததை டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமாரே பேட்டியில் ஓப்பனாக சொல்லி விட்டார்.

இன்னொரு பிரேக்கப்.. 4 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்தவரை கழட்டி விட்ட பிரபாஸ் பட நடிகை.. ரசிகர்கள் ஷாக்!

விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இந்த படத்தின் ப்ரொமோஷனுக்காக கிட்டதட்ட 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு டிவியில் பேட்டி கொடுத்தார் விஜய். அவரை பேட்டி எடுத்தது வேறு யாருமில்லை பீஸ்ட் பட டைரக்டர் நெல்சன் தான். இந்த பேட்டி நேற்று சன் டிவியில் ஒளிபரப்பப்பட்டது.

English summary

Beast team wish to ride in Vijay's Rolls Royce Ghost car. Vijay drive a car for Beast team. This jolly ride video telecased with Vijay's sun tv interview for Beast promotion. Here we discussed about specifications of Vijay's luxuary car.