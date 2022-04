பீஸ்ட் மூன்றாவது சிங்கிள் எப்படி இருக்கு?...இந்த படங்கள் நினைவில் வந்து போனதா?

சென்னை : பீஸ்ட் படத்தின் முதல் இரண்டு சிங்கிள்கள் செம ஹிட்டாகி, யூட்யூப்பில் சாதனையே படைத்தன. இதைத் தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்ட மூன்றாவது சிங்கிள் எப்படி இருந்தது என்பது பற்றிய பெரிதாக யாரும் பேசியதாக தெரியவில்லை.

பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, செல்வராகவன், அபர்ணாதாஸ், ஷைன் சாக்கோ, யோகிபாபு, கிங்ஸ்லே உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படம் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக உள்ளது.

English summary

Yesterday Sun pictures released third single for Vijay's Beast movie. In this video song, most of the scenes which are already added in trailer. And many previuos hit films references are seen in this song.