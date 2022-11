இனிமேல் கண்ணை சுருக்கி முகத்தை இப்படி வச்சுக்காதீங்க..கதிரவனை கடுப்படித்த கமல்

சென்னை: கமல்ஹாசன் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை வெகு சுவாரஸ்யமாக கொண்டுச் செல்கிறார். அதே நேரம் கண்டிக்க வேண்டிய இடத்தில் கண்டிக்கிறார்.

பிக்பாஸ் சீசன் 6 தொடங்கியதிலிருந்தே அதை சுவாரஸ்யமாக கொண்டுச் செல்ல கமல் மிகுந்த அக்கறை எடுப்பதை காண முடிகிறது.

சீசன் 5-ல் தாமரையைத்தவிர பெரும்பாலானோர் மிக்சர் சாப்பிட்டப்படி இருக்க அதை கண்டிக்காததால் விமர்சிக்கப்பட்டார் கமல். அதை இப்போது சரி செய்து வருகிறார்.

கமல்-68..தமிழ் திரையுலகின் நாட் அவுட் நாயகன் கமல்ஹாசன்

English summary

Kamal Haasan is making the show Bigg Boss very interesting. At the same time he reprimands where reprimand is due. Ever since the start of Bigg Boss season 6, we can see that Kamal is taking great care to make it interesting. In season 5, Kamal was criticized for not condemning most of the people for mixer Parties except Tamarai . He is fixing it now.