தீபாவளி தினத்தில் யோகி பாபுவுக்கு கிடைத்த சூப்பர் பரிசு… ரசிகர்கள் வாழ்த்து

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகில் முன்னணி காமெடி நடிகரான யோகி பாபுவுக்கு 2020ம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது.

மஞ்சு பார்கவி என்பவரை திருமணம் செய்துகொண்ட யோகி பாபுவுக்கு விசாகன் என்ற மகன் உள்ளார்.

இந்நிலையில், தீபாவளி தினமான இன்று யோகி பாபுவின் வீட்டில் இரட்டிப்பு விசேஷ தினமாக மாறியுள்ளது.

Tamil cinema's leading comedian Yogi Babu has given birth to a second baby girl. The film fraternity and fans have congratulated Yogi Babu who is the father of a baby girl on Diwali